Президент України провів нараду щодо теракту окупантів в Оленівці, за результатами якої ухвалено спільну заяву представників силових структур та омбудсмена

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо теракту в Оленівці, умисно влаштованого окупантами.

У нараді взяли участь Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконувач обов'язків голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Вони докладно доповіли Главі держави про теракт, який стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину. Сьогодні вранці ворог влаштував терористичний акт на території колишньої виправної колонії, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених. Унаслідок цього стався потужний вибух, що спричинив загибель українських захисників.

Представники вказаних силових структур України висловили консолідовану позицію щодо подій в Оленівці, яка була закріплена у їхній Спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.

У ній, зокрема, зазначається, що під час вибуху в ніч проти 29 липня, який пролунав на території колишньої виправної колонії в смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

У заяві наголошується, що жоден працівник колонії, бойовик «ДНР» чи російський військовий, які здійснювали охорону приміщення, згідно з коментарями російської сторони, внаслідок вибуху не постраждав. Одразу після вибуху Росія звинуватила Україну в обстрілі цього закладу з використанням американської зброї та вбивстві українських військових.

Очільники силових відомств заявляють, що влаштований вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною false flag operation з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних Сил України, зриву постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві.

Наголошено, що Збройні Сили України завдають ударів виключно по російських військових об’єктах: складах з пальним, озброєнням та боєприпасами, командних пунктах, об’єктах військової інфраструктури. Українська армія має достатньо засобів для ідентифікації цілей, включно із системами космічної розвідки. Україна не здійснювала ракетних та артилерійських обстрілів смт Оленівка, акцентували у відомствах.

У заяві також нагадують, що 16 травня за посередництва ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста розпочався процес евакуації захисників Маріуполя з території заводу «Азовсталь», який тривалий час був оточений та перебував під ударами російських військ. Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових у полон з подальшим обміном під гарантії вищезгаданих організацій. Цей формат обрали та затвердили захисники Маріуполя, що брали участь в перемовинах.

Ключовою умовою формату були зобов’язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров’я українських захисників. Ця гарантія була цинічно порушена, наголосили силовики.

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці відбулося організоване вбивство українських військовополонених.

Головнокомандувач ЗСУ, в. о. голови Служби безпеки, начальник ГУР МОУ та уповноважений Верховної Ради з прав людини заявляють, що на спланований характер цього злочину та скоєння його російською стороною вказують багато задокументованих доказів, зокрема умисне переведення бійців у нове приміщення незадовго до вибуху, аналіз характеру ушкоджень та руху вибухової хвилі, перехоплення телефонних розмов бойовиків, відсутність обстрілів у вказаному місці тощо. Все це не залишає сумніву: вибух в Оленівці був російським терористичним актом і грубим порушенням міжнародних домовленостей.

Враховуючи вищевказане, очільники відомств вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений Російською Федерацією.

Вони мають невідкладно відправити своїх представників, уповноваженого ВРУ з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених до колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

