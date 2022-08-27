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Президент України провів нараду в режимі «таємно» з представниками сектору оборони й безпеки

28 серпня 2022 року - 18:35

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками сектору оборони й безпеки.

На зустрічі були присутні керівники Збройних Сил, розвідувальних органів, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та інших сил оборони.

Учасники наради в режимі «таємно» заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України.

Також було розглянуто перебіг виконання попередніх наказів Верховного Головнокомандувача.

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