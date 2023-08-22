Президент України провів переговори з Президентом Молдови

У межах робочого візиту до Греції та участі в саміті Україна – Балкани Президент Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Республіки Молдова Маєю Санду.

Глави держав торкнулися актуальних питань двосторонньої співпраці, регіональної безпеки, спільної протидії агресивній політиці Кремля та російському гібридному впливу.

Сторони обговорили взаємодію двох країн у створенні альтернативних маршрутів експорту українського збіжжя після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи.

Президенти також зупинилися на важливому питанні інтеграції України й Молдови у Європейський Союз і спільних викликах на цьому шляху.

Володимир Зеленський і Мая Санду відзначили активний розвиток політичного діалогу між країнами та обговорили подальші контакти, зокрема участь Молдови у третьому саміті міжнародної Кримської платформи у Києві 23 серпня.