Президент України провів розмову з Еміром Держави Катар

Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента
12 серпня 2025 року - 20:50

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Володимир Зеленський подякував за всю надану підтримку, зокрема за гуманітарну допомогу. Президент висловив особливу вдячність за посередництво Катару в поверненні додому багатьох українських дітей, які були незаконно депортовані до Росії. Україна дуже цінує таку людяність та допомогу.

Президент України та Емір Держави Катар обговорили дипломатичну ситуацію та можливості для реального закінчення війни. Володимир Зеленський і Тамім бін Хамад Аль Тані погодилися, що припинення вогню має стати першим кроком до миру. Лише так може з’явитися правильна основа для дипломатії.

Тамім бін Хамад Аль Тані наголосив, що питання будь-яких зустрічей, що стосуються України, не можуть вирішуватися без участі нашої держави.

Володимир Зеленський укотре підтвердив, що наша країна готова до будь-яких форматів зустрічі, які можуть принести чесний і стійкий мир. Лідери узгодили контакти з партнерами та домовилися бути на зв’язку.

Володимир Зеленський подякував Катару за готовність допомагати й спільно наближати мир.

