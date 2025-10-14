Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Греції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Лідери обговорили результати саміту в Шарм-ель-Шейху, який ознаменував важливий мирний успіх для Близького Сходу.

Президент наголосив, що необхідно зберегти й розширити цей імпульс. Глобальна єдність спрацювала на Близькому Сході, і тепер потрібно зробити все необхідне, щоб завершити війну Росії проти України, яка залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності й небезпеки.

Володимир Зеленський акцентував, що так само, як і всюди, мир завдяки силі можливий, тому Росію необхідно примусити зупинити війну.

Глава держави поінформував про ситуацію в Україні та наслідки російських ударів по українській енергетичній системі. Триває робота над тим, щоб максимально посилити ППО перед початком зими. Президент подякував за те, що Греція може допомогти захистити життя.