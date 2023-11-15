Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Канади

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Глава держави подякував за вагому оборонну та фінансову підтримку з боку Канади. Володимир Зеленський відзначив, що ухвалення багаторічної програми допомоги є дуже важливим сигналом для світу щодо неослабної підтримки України до її перемоги.

Співрозмовники обговорили ситуацію на полі бою, подальшу оборонну співпрацю з акцентом на посилення української системи ППО, зокрема збільшення спроможностей мобільних вогневих груп для боротьби з БпЛА.

Президент подякував за новий санкційний пакет і високо оцінив канадську ініціативу щодо створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей, запропоновану на зустрічі радників на Мальті. Володимир Зеленський і Джастін Трюдо скоординували наступні кроки щодо розвитку цієї ініціативи на вищому рівні.

Президент України подякував за рішення Канади надати фінансову підтримку для добудови Національного музею Голодомору-геноциду. Було обговорено практичну реалізацію цього рішення.

Сторони також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході.