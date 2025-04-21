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Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента
Саме припинення вогню – реальне, тривале – має стати першим кроком до надійного й тривалого миру – звернення Президента

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Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

22 квітня 2025 року - 20:19

Президент України провів розмову з Прем’єр-міністром Норвегії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави поінформував про сьогоднішні російські обстріли цивільної інфраструктури України. Всі необхідні служби працюють на місцях, надають допомогу постраждалим і ліквідують наслідки цих ударів.

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере приділили окрему увагу найближчим контактам із партнерами та скоординували спільні позиції. Важливо тиснути на Росію заради миру, і Норвегія це підтримує.

Президент зазначив, що першим кроком до досягнення справедливого та сталого миру має стати повне, безумовне припинення вогню – саме так, як запропонували Сполучені Штати, і Україна підтримала цю пропозицію.

Окремо йшлося про розширення безпекової співпраці в багатосторонніх форматах. Лідери домовилися опрацювати всі можливі варіанти такої взаємодії.

Глава держави подякував за підтримку України та всіх зусиль заради досягнення достойного миру.

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