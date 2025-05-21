Президент України провів розмову з Президенткою Північної Македонії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою.

Глава держави коротко поінформував про спільну з партнерами дипломатичну роботу для якнайшвидшого досягнення миру.

Президенти України та Північної Македонії також обговорили координацію кроків на шляху до членства в ЄС.

Володимир Зеленський розповів про підготовку саміту Україна – Південно-Східна Європа та зазначив, що важливо, аби Північна Македонія була представлена на ньому.

Глава держави подякував за підтримку України та співпрацю в різних міжнародних форматах.