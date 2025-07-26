Президент України провів розмову з Президенткою Європейської комісії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити європейську інтеграцію нашої країни, посилення санкцій проти Росії та роботу антикорупційної інфраструктури.

Зокрема, під час розмови йшлося про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Глава держави подякував Єврокомісії за надану експертизу. Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн мають однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня.

Президент поінформував про те, що Україна продовжує реформи для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. Сьогодні він підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес України у виконанні відповідних індикаторів.

Володимир Зеленський подякував Європейському Союзу за ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії, передусім за зниження граничної ціни на російську нафту до 47,6 дол. за барель. Україна продовжує синхронізацію європейських санкцій, усі 18 пакетів уже чинні в нашій державі.

Лідери окремо обговорили євроінтеграційний шлях України та зусилля, яких необхідно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер. Сторони домовилися працювати в цьому напрямі максимально оперативно.