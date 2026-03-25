Президент України провів розмову з Президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави поінформував про свої зустрічі й перемовини на Близькому Сході та в регіоні Затоки, що відбулися цими днями.

«Вже є стратегічні домовленості, і наш внесок у безпеку й стабілізацію може бути значним. Алекс розказав про свою активність. Безпека – передусім, і зараз, коли світ настільки дестабілізований, жодного дня не можна втрачати: потрібні спільні дії та спільні результати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що триває підготовка форматів комунікації з іншими європейськими лідерами. Крім того, Україна приділяє незмінну увагу роботі на американському напрямі.

Також обговорили інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Володимир Зеленський і Александр Стубб однаково бачать цю ситуацію. Україна надає всю необхідну інформацію.