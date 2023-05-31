Президент України провів спільну зустріч із прем’єр-міністрами Албанії та Північної Македонії

У Молдові на полях другого саміту Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів спільну зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою та Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським.

Президент висловив подяку лідерам балканських країн за послідовну всебічну підтримку України й практичну допомогу в боротьбі з російською агресією, а також у реалізації європейських і євроатлантичних прагнень нашої держави.

Окрему увагу Володимир Зеленський приділив очікуваним результатам саміту НАТО у Вільнюсі. Він відзначив необхідність визначення країнами – членами Альянсу чіткого алгоритму руху України до вступу в НАТО.

«Конкретні рішення щодо подальшого руху України до членства та щодо безпеки нашої країни на період до вступу в Альянс – це те, що дасть нам змогу вважати Вільнюський саміт успішним», – наголосив Глава держави.

Президент поінформував іноземних лідерів про активну роботу України на шляху до членства в ЄС. Він окремо відзначив прогрес у реалізації семи рекомендацій Єврокомісії, який має дозволити започаткувати в поточному році переговори про вступ до Європейського Союзу.

Володимир Зеленський високо оцінив приєднання балканських країн до всіх пакетів санкцій ЄС проти Росії та висловив сподівання на продовження такої узгодженої санкційної політики.

Глава держави висловив сподівання на активну участь Албанії та Північної Македонії в практичній реалізації української формули миру як єдиного мирного плану, здатного забезпечити справедливий і сталий мир в Україні та Європі.

Президент наголосив на необхідності консолідації міжнародних зусиль для притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні в Україні. Він подякував Прем’єр-міністру Північної Македонії за приєднання його країни до Основної групи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої країни. Також було висловлено сподівання на долучення Албанії до цієї важливої роботи.