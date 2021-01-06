Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На початку лідери привітали один одного з новорічними святами. Потім детально обговорили ситуацію в Україні та Німеччині, пов’язану з пандемією COVID-19 та постачанням вакцини від цієї інфекції. Володимир Зеленський попросив Ангелу Меркель сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.

«Головним завданням зараз є захистити найбільш вразливі категорії громадян: літніх людей, лікарів, військовослужбовців. Поява сертифікованих вакцин дає нам всім надію», – зазначив Глава Української держави.

Президент України детально проінформував Федерального канцлера Німеччини про ситуацію на Донбасі, наголосивши на тому, що режим припинення вогню, який триває з 27 липня 2020 року, загалом дотримується, хоча й зі складнощами та провокаціями. Він повідомив про загибель під час обстрілу українського військового на цьому тижні та про пораненого напередодні.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що, крім встановлення режиму припинення вогню, практично відсутній прогрес щодо інших аспектів мирного врегулювання, хоча Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року.

Обидві сторони визнали, що перемовини радників лідерів «Нормандської четвірки» 12 січня цього року в Берліні були непростими, але конструктивними. Україна та Німеччина очікують на наступні консультації 22 січня.

Президент запросив Німеччину долучитися до міжнародної платформи з деокупації Криму, а також запросив Ангелу Меркель завітати до Києва з нагоди 30-ї річниці незалежності України.