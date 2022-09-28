Президент України провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів предметну та конструктивну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Глава Української держави подякував канцлеру за його потужну заяву на підтримку України під час виступу на відкритті 77-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Основну увагу співрозмовники приділили незаконному проведенню псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України та реакції світу на це.

«Визнання Росією цих псевдореферендумів, реалізація так званого кримського сценарію та чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим Президентом Росії немає про що говорити», – наголосив Глава держави.

Українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого пакету санкцій, який має бути набагато потужнішим.

Було предметно обговорено двосторонню оборонну співпрацю. Президент відзначив ухвалені Німеччиною рішення щодо постачання озброєння в Україну, вже надану оборонну допомогу та висловив сподівання на її подальше посилення. Особливо було відзначено очікуване постачання до України першої німецької системи протиповітряної оборони IRIS-T для захисту українського неба від ракетного терору Росії.

Федеральний канцлер Німеччини привітав нещодавній обмін військовополоненими, у результаті якого з російського полону було визволено 215 захисників України.

Співрозмовники торкнулися питання макрофінансової підтримки нашої держави в умовах війни та вагомої ролі ФРН у цьому процесі, зокрема як країни, що головує в «Групі семи». Президент висловив подяку за сприяння Німеччини через Всесвітню продовольчу програму ООН у доправленні гуманітарної допомоги України для Ефіопії та Сомалі.

У цьому контексті сторони погодилися з важливістю належного виконання експортної зернової ініціативи та необхідності її продовження.

Володимир Зеленський та Олаф Шольц зупинилися на питанні енергетичної безпеки в регіоні.

Під час обговорення теми відновлення України канцлер Німеччини поінформував Президента про підготовку до проведення наступного місяця в Берліні Міжнародної експертної конференції з відбудови України як одного із заходів німецького головування у «Групі семи». Глава держави висловив готовність звернутися до учасників конференції в онлайн-форматі та повідомив про плановану участь у ній Прем’єр-міністра України.