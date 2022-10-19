Президент України провів телефонну розмову з Федеральним президентом Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів предметну та конструктивну розмову з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Глава Української держави докладно поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. Окрему увагу було приділено повітряному терору з боку Росії та цілеспрямованому руйнуванню державою-терористом енергетичної інфраструктури України балістичними й крилатими ракетами, а також іранськими дронами-камікадзе.

«Мета цих дій одна – знищити критичну інфраструктуру України, насамперед енергетичну, перед зимою. Знищити волю нашого народу. Це те, про що ми попереджали наших партнерів», – акцентував Володимир Зеленський.

Було наголошено на нагальній необхідності активних дій міжнародних партнерів, щоб якнайшвидше розгорнути повітряний щит над Україною. Володимир Зеленський подякував Німеччині за передачу першої системи протиповітряної оборони IRIS-T, яка вже довела свою високу ефективність, і висловив сподівання на отримання додаткових таких систем. Ішлося також про німецьку бронетехніку, артилерійські системи та інші елементи оборонної допомоги ФРН, необхідні для звільнення українських земель.

Співрозмовники відзначили важливість продовження всебічної підтримки України з боку Німеччини, матеріально-технічної допомоги нашим силам оборони, а також готовність невідкладно допомогти у подоланні гострих гуманітарних наслідків російського ракетного терору, зокрема у відновленні електро- та водопостачання й опалення. Президент України подякував Німеччині за перші надані дизельні генератори.

Окремо лідери обговорили рух України до ЄС, а також українсько-німецьку взаємодію в межах ООН.

Сторони позитивно оцінили реалізацію експортної зернової ініціативи та висловилися за необхідність її продовження.

Торкаючись питання відбудови України, співрозмовники приділили увагу проведенню запланованої на 25 жовтня в Берліні Міжнародної експертної конференції з відновлення України як одного із заходів німецького головування в «Групі семи». Володимир Зеленський висловив готовність звернутися до учасників Конференції в онлайн-форматі та підтвердив участь у ній Прем’єр-міністра України.

Було позитивно оцінено важливі результати взаємодії у форматі перших леді України та Німеччини Олени Зеленської та Ельке Бюденбендер. Це, зокрема, лікування у ФРН онкохворих дітей з України та запуск спільного проекту Better Times Stories на Франкфуртському книжковому ярмарку.

Президенти приділили увагу підготовці очікуваного візиту Франка-Вальтера Штайнмаєра до України.