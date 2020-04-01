Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Ключовим питанням стала роль ООН у боротьбі з пандемією коронавірусу у світі та підтримка України. Президент подякував Генеральному секретарю за його зусилля у питанні реагування на кризу. Зокрема, Глава держави наголосив, що Україна підтримує Глобальний план гуманітарного реагування ООН, який спрямований на надання допомоги з протидії COVID-19 і завдяки якому наша держава зможе одержати фінансову підтримку.

«Для України важливо отримати фінансову підтримку в рамках цього Плану у сумі передбачених 165 мільйонів доларів США», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники також обговорили можливості надання допомоги Україною в боротьбі з пандемією.

«Просимо посприяти у залученні можливостей ВООЗ для координації співпраці українських фахівців-вірусологів, які працюють над вакциною проти коронавірусу, з іноземними партнерами для консолідації відповідних міжнародних зусиль», – наголосив Президент України.

Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до спроб використання кризи з коронавірусом з політичною метою, коли простежуються намагання штучно прив’язати питання зняття санкцій до заходів, необхідних для боротьби з коронавірусом.

«Санкції є важливим інструментом саме для відновлення поваги до міжнародного права й жодним чином не послаблюють спроможностей окремих держав захищати своїх громадян від COVID-19», – сказав Володимир Зеленський.

Він також запевнив, що Україна підтримує заклик до забезпечення широких гуманітарних коридорів для безперешкодного надання гуманітарної допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Окремо сторони обговорили продовження реформ та переговори з міжнародними партнерами у зв’язку з цим.

«Ми в постійному діалозі з Міжнародним валютним фондом. Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння й підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування у ці складні часи. Нам потрібні гроші на підтримку малого та середнього бізнесу та на підтримку нашої економіки», – зауважив Президент.

Співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. Президент позитивно відгукнувся про заклик Генсека ООН до негайного глобального припинення вогню, наголосивши, що Україна була однією з перших держав, яка його підтримала. Президент закликав сторону ООН розпочати підготовку дієвого плану заходів Організації Об’єднаних Націй із залучення інвестицій для відновлення Донбасу після його деокупації. Окрему увагу було приділено темі звільнення незаконно утримуваних українців на Донбасі, у Криму та в Росії.

Співрозмовники домовилися про продовження діалогу, зокрема про візит Генерального секретаря ООН до України після стабілізації ситуації навколо пандемії.