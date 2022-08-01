Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Генеральний секретар Альянсу висловив співчуття у зв’язку з убивством Росією українських військовополонених в Оленівці.

Президент України окремо поінформував Єнса Столтенберга про ситуацію на полі бою та необхідність швидшого отримання Україною більшої кількості важкої зброї від країн – членів НАТО для успішного відбиття російських атак та переходу до подальшого контрнаступу.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості одержання нашою державою від Альянсу в максимально стислі терміни нелетальної військової допомоги в межах комплексного пакету, який був затверджений на Мадридському саміті НАТО. Він зробив акцент на важливості забезпечення повного фінансування вказаної допомоги.

Президент окремо обговорив з Генеральним секретарем Альянсу стан опрацювання запитів України до НАТО стосовно допомоги для проведення гуманітарного розмінування й висловив сподівання на прискорення постачання необхідного обладнання.

Єнс Столтенберг привітав угоду щодо розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти та відправлення з Одеси першого судна зі збіжжям.

Глава держави запросив Генерального секретаря НАТО взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи 23 серпня поточного року.