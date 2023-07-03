Президент України провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом напередодні Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня.

Глава держави привітав Єнса Столтенберга з рішенням членів Альянсу продовжити термін його повноважень на посаді Генерального секретаря НАТО ще на один рік. Президент висловив сподівання на продовження плідної співпраці.

Глава держави подякував Єнсу Столтенбергу за постійні особисті зусилля щодо підтримки євроатлантичних прагнень України.

Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО.

Як наголосив Володимир Зеленський, зараз – саме час для потужних рішень та конкретних кроків у цьому напрямі.

Також обговорили ситуацію на фронті та останні події всередині Росії.