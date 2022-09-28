Президент України провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії

Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італійської Республіки Маріо Драґі. Основною темою переговорів були організовані російським агресором фейкові референдуми на окупованих територіях.

Співрозмовники докладно обговорили питання відповідної реакції на псевдореферендуми.

«Вони є нікчемними та не змінюють реальності. Територіальна цілісність України буде відновлена. І наша реакція на визнання Росією їх результатів буде дуже жорсткою», – наголосив Глава держави.

Було акцентовано на необхідності твердої реакції провідних держав світу у разі визнання Кремлем псевдореферендумів. Окремо лідери відзначили важливість розбудови системи ефективних гарантій безпеки для України із залученням ключових партнерів нашої держави, зокрема Італії.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті, наголосивши на життєвій необхідності для України подальшого посилення спроможностей ЗСУ для успішного повернення українських територій.

Обговорюючи оборонну підтримку України, сторони обмінялися думками щодо можливостей продовження такої допомоги з боку Італії, яка є надзвичайно важливою, зокрема, для захисту громадян та цивільної інфраструктури.

Президент України окремо відзначив вагому особисту роль Маріо Драґі та висловив подяку за активну підтримку з боку Італійської Республіки незалежності та суверенітету нашої держави.

Володимир Зеленський також відзначив особисту роль Голови Ради міністрів Італії у формуванні нової якості українсько-італійських відносин.

«Ми заклали основу для їх подальшого ефективного розвитку на благо народів обох держав», – наголосив Президент.

Він окремо подякував Маріо Драґі за підтримку нашої держави на шляху європейської інтеграції та надання статусу країни-кандидата.

«На знак нашої вдячності вас нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня. На Алеї сміливості у Києві серед імен політичних лідерів, які надають Україні підтримку з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тепер також є ваше ім’я. Сподіваюся на можливість зустрітися з вами найближчим часом у Києві та особисто вручити високу державну відзнаку», – зазначив Глава держави.

Під час зустрічі також було висловлено переконання у збереженні високого рівня підтримки України з боку Італії й після формування нового уряду за результатами нещодавніх парламентських виборів в Італійській Республіці.