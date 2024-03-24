Президент України провів телефонну розмову з головою уряду Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів конструктивну та змістовну телефонну розмову з Прем’єр-міністром Королівства Іспанія Педро Санчесом.

Глава держави подякував іспанському уряду за незмінну підтримку України та нещодавні рішення, ухвалені за підсумками засідання у форматі «Рамштайн», зокрема за схвалення потужного оборонного пакета.

Володимир Зеленський також висловив подяку Іспанії за прихисток понад 180 тис. українців, які були змушені залишити домівки через повномасштабне російське вторгнення.

Президент поінформував співрозмовника про ситуацію на полі бою, останні масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури України та складну ситуацію в кількох регіонах нашої держави.

У цьому контексті співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці двох країн, зокрема посилення української системи ППО з метою захисту неба від повітряних атак держави-терориста.

«Для нас надзвичайно важливо захистити людей та основні промислові центри. Це має вирішальне значення для економіки та повернення людей додому», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський відзначив активну участь Іспанії в реалізації Української формули миру. Лідери домовилися про подальшу взаємодію в контексті підготовки інавгураційного Саміту миру, а також спільну роботу з країнами Глобального Півдня.

Співрозмовники також приділили увагу питанню підготовки двосторонньої безпекової угоди та узгодили подальший графік політичних контактів на найближчу перспективу.