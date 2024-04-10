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Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

13 квітня 2024 року - 16:51

Президент України провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом

Глава Української держави Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за надання додаткової системи Patriot, систем IRIS-T й Skynex, ракет і набоїв до наявних зенітно-ракетних систем. 

«Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад», – сказав Глава держави. 

Володимир Зеленський розповів про поточну ситуацію в енергетиці, особливо на Харківщині, а також в інших постраждалих регіонах і про оперативну обстановку на лінії фронту й поточні потреби Сил оборони. 

Президент подякував за підтримку чеської ініціативи з пошуку артилерійських снарядів для України й підкреслив, що її ефективність прямо залежить від вчасної реалізації.

Співрозмовники обговорили підготовку до конференції з відбудови України, що відбудеться у Німеччині влітку, та організацію Глобального саміту миру у Швейцарії. Скоординували зусилля, покликані забезпечити якнайширшу участь країн Глобального Півдня.

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