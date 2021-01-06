Президент України провів телефонну розмову з новообраним головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС), прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Арміном Лашетом. Глава Української держави став першим лідером, який переговорив з новим очільником ХДС одразу після підтвердження результатів виборів у партії. Президент України побажав голові Християнсько-демократичного союзу успіхів у його політичній діяльності.

Армін Лашет висловив співчуття у зв'язку із загибеллю 15 осіб у пожежі в Харкові.

Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини. Володимир Зеленський висловив щиру подяку за це й зауважив, що це дуже важливо для українців, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.

«Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки і в наступному коаліційному договорі за підсумками майбутніх виборів до Бундестагу ця традиція буде продовжена», – зазначив Глава Української держави.

Було обговорено можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.

«Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включаючи закріплення європейської перспективи України», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія.

«Північний Рейн-Вестфалія – найпотужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини. Тому особливо радий активному розвитку співробітництва між Україною та очолюваною вами федеральною землею», – зазначив Президент.

Глава держави запросив Арміна Лашета здійснити візит в Україну.