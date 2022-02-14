Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Італійської Республіки Маріо Драґі.

Глава держави подякував очільнику уряду Італії за особисті дипломатичні зусилля задля мирного врегулювання безпекової кризи навколо України.

Сторони обговорили поточну ситуацію в регіоні, розвиток мирного процесу та активізацію роботи всіх наявних переговорних форматів, зокрема Нормандського.

Володимир Зеленський наголосив на важливості подальшої координації міжнародних зусиль з метою деескалації.

«Україна виступає за політико-дипломатичне врегулювання конфлікту. Покладаємося на підтримку Італією підходів України щодо мирного врегулювання в межах ЄС, НАТО та ОБСЄ», – наголосив Президент.

Окрему увагу було приділено подальшій практичній взаємодії, зокрема підвищенню оборонної та фінансової стійкості України на тлі поточних викликів.

«Для нас важлива допомога Італії у зміцненні оборонних спроможностей нашої держави», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники також обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці.

Глава держави запросив Прем’єр-міністра відвідати Україну з візитом у будь-який час.