Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Словаччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Едуардом Хегером.

Співрозмовники обмінялися оцінками щодо розвитку актуальної безпекової ситуації навколо нашої держави та на сході країни.

Володимир Зеленський поінформував Едуарда Хегера про загострення ситуації, зокрема інтенсифікацію провокаційних обстрілів українських позицій, населених пунктів, КПВВ «Щастя» та гуманітарного конвою ООН з боку незаконних збройних формувань.

«Не бачимо жодних ознак деескалації з боку Росії. Безпекова ситуація залишається напруженою, чисельність наземного угруповання ЗС РФ на українському напрямі становить близько 150 тисяч осіб», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський ознайомив Прем’єр-міністра з ініціативами української сторони щодо активізації переговорного процесу в усіх наявних форматах з метою мирного врегулювання.

Сторони погодилися, що сьогодні в Україні вирішується доля Європи. Вони наголосили на необхідності подальших політико-дипломатичних зусиль міжнародної спільноти задля запобігання ескалації російської агресії.

Президент України і Прем'єр-міністр Словаччини торкнулися питання взаємодії між двома країнами у безпековій сфері.

Глава держави подякував за рішення словацького уряду передати Україні дві системи розмінування «Божена 5» та медичне обладнання на суму 1,7 млн євро. Володимир Зеленський висловив упевненість, що така допомога посилить спроможності нашої держави на тлі наявних загроз.

«Зараз важать не слова, а дії. Потребуємо конкретної підтримки з боку наших партнерів», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський високо оцінив підтримку з боку Словаччини європейських та євроатлантичних прагнень України.

«Цінуємо підтримку Словаччиною наших євроінтеграційних прагнень. Розраховую на отримання Україною статусу країни-кандидата вже в осяжному майбутньому», – зазначив Глава держави.

Окрему увагу під час розмови було приділено питанням енергетичної безпеки.

Президент подякував словацькій стороні за створення додаткових гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Словаччина – Україна, зазначивши, що це посилить енергетичну безпеку нашої держави та Європи в цілому.