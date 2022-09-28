Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади

У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери здійснили конструктивний обмін думками щодо протидії російській агресії на тлі безпрецедентного тиску та шантажу з боку Кремля.

Глава держави подякував Джастіну Трюдо за підтримку нашої країни, висловлену у виступі на 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент також висловив подяку за принципову позицію канадської сторони щодо невизнання псевдореферендумів, проведених Росією на тимчасово окупованих територіях України.

«Мета цих фейкових референдумів – анексія нових українських земель», – зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції від міжнародних партнерів на визнання результатів псевдореферендумів Росією.

Глава держави окремо подякував Джастіну Трюдо за надану Канадою оборонну підтримку та за послідовну санкційну політику щодо держави-агресора і привітав наміри «Групи семи» встановити граничну ціну на російську нафту.

Сторони обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні, а також спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Президент заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж.

«Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності», – наголосив Глава держави.