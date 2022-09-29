Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Глава держави висловив подяку Данії та особисто голові уряду за дієву оборонну, фінансову та гуманітарну підтримку України із самого початку повномасштабного вторгнення Росії.

Основну увагу було приділено рішенням Кремля щодо спроби незаконної анексії тимчасово окупованих територій України та консолідованій відповіді на це з боку всього вільного світу.

Президент наголосив, що реакція нашої держави на цей злочин буде надзвичайно жорсткою. Зокрема, він повідомив про щойно ухвалене на засіданні РНБО рішення про подачу заявки на членство України в НАТО.

«Ми маємо пройти цей шлях якомога швидше, без Плану дій щодо членства. Як це було зроблено для Фінляндії та Швеції», – зазначив Володимир Зеленський. Він також зробив акцент на тому, що наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних і справедливих умовах, проте з нинішнім російським Президентом це вже неможливо.

Було наголошено на важливості того, що Данія категорично не визнає псевдореферендуми, які провела Росія на окупованих територіях України. Про це Данія чітко заявила на відкритті 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Глава держави зазначив, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше схвалення восьмого санкційного пакету, який має бути набагато потужнішим за попередні. Він також закликав Данію визнати Росію державою-терористом.

Співрозмовники докладно обговорили двосторонню оборонну співпрацю. Президент подякував за надану матеріально-технічну допомогу та висловив сподівання на її посилення.

Відбувся обмін думками щодо продовження сприяння з боку Данії прискоренню руху України до ЄС і НАТО.

Сторони зупинилися на питаннях енергетичної безпеки Європи. Президент привітав Метте Фредеріксен з офіційним відкриттям газопроводу Baltic Pipe, що стало важливою подією у розбудові безпеки, зміцненні енергонезалежності всього регіону та відкриває додаткові можливості для України. Було також обговорено нещодавні аварії на «Північних потоках».

Окрему увагу співрозмовники приділили питанню відбудови нашої країни. Глава держави подякував Данії за рішення приєднатися до відновлення об’єктів інфраструктури у Миколаївській області. Президент запросив Данію активно долучитися до реалізації Плану швидкого відновлення України.

Напередодні 90-х роковин Голодомору Володимир Зеленський звернувся до данської сторони із закликом визнати цю трагедію актом геноциду українського народу.