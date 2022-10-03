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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії

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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Республіки Індія Нарендрою Моді.

Під час розмови Глава держави наголосив на важливості посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії проти України.

Також було обговорено проведення Росією так званих референдумів на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Президент зазначив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними та не змінюють реальності.

Володимир Зеленський наголосив, що за таких умов Україна не вестиме жодних переговорів із нинішнім Президентом РФ, і зазначив, що наша держава завжди була відданою мирному врегулюванню шляхом діалогу.

«Однак Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням»,  – додав Президент України.

Володимир Зеленський подякував Нарендрі Моді за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Індії, а також наголосив на важливості нещодавньої заяви лідера Індії про те, що зараз не час для війни.

Глава держави відзначив надану урядом та приватним сектором Республіки Індія вагому гуманітарну допомогу Україні.

Володимир Зеленський і Нарендра Моді окремо обговорили питання глобальної продовольчої безпеки. Президент України наголосив, що наша держава готова й надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу. У цьому зв’язку важливою є підтримка з боку всієї міжнародної спільноти, зокрема Індії, подальшої реалізації зернової ініціативи.

Співрозмовники приділили належну увагу проблематиці ядерної безпеки.

«Ядерний шантаж з боку Росії, зокрема щодо Запорізької АЕС, є загрозою не лише для України, а й для всього світу», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент України та Прем’єр-міністр Індії обговорили взаємодію в межах міжнародних організацій, насамперед ООН.

Під час розмови було відзначено обопільну зацікавленість у поглибленні регулярних повномасштабних українсько-індійських контактів, а також реалізації завдань порядку денного двосторонніх відносин всеосяжного партнерства.

Глава держави поновив запрошення Прем’єр-міністру Республіки Індія відвідати Україну з візитом.

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