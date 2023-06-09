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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів

9 червня 2023 року - 17:05

Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Глава держави відзначив остаточне рішення нідерландського Верховного суду про передачу Україні музейних експонатів із виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі» («скіфське золото»).

«Нідерланди підтвердили своє лідерство у захисті міжнародного права», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував Марка Рютте про ситуацію в регіонах України, які постраждали внаслідок російського теракту на дамбі Каховської ГЕС. Глава держави подякував за гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків цієї техногенної катастрофи. Зокрема, Нідерланди спрямували до України рятувальні човни, насоси, фільтри для води, польові шпиталі та інше обладнання.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про поточну обстановку на фронті, а також про актуальні оборонні потреби України.

Співрозмовники обговорили продовження безпекової співпраці, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України.

Володимир Зеленський і Марк Рютте скоординували позиції перед черговою зустріччю Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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