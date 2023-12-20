Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нової Зеландії   

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Марком Лаксоном.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за військову, фінансову та гуманітарну допомогу, яку надає Нова Зеландія Україні в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Було висловлено впевненість щодо подальшої всебічної підтримки нашої держави з боку нового новозеландського уряду.

Президент високо оцінив чітку підтримку нашої держави з боку Нової Зеландії на міжнародних майданчиках, запровадження санкцій проти Росії, долучення до діяльності Контактної групи у форматі «Рамштайн» та участь у юридично-правових процесах із притягнення держави-агресора до відповідальності.

Під час розмови було обговорено оборонні потреби України з урахуванням актуальної ситуації на фронті, подальшу співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, а також залучення Нової Зеландії до проєктів із відновлення нашої країни.

Володимир Зеленський поінформував про досягнутий Україною прогрес у відновленні свободи судноплавства в Чорному морі та забезпечення роботи спеціального морського коридору.

Окрему увагу було приділено питанням реалізації Української формули миру та організації Глобального саміту миру.

