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Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нової Зеландії   

20 грудня 2023 року - 22:02

Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нової Зеландії   

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним Прем’єр-міністром Нової Зеландії Крістофером Марком Лаксоном.  

Глава держави подякував Прем’єр-міністру за військову, фінансову та гуманітарну допомогу, яку надає Нова Зеландія Україні в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Було висловлено впевненість щодо подальшої всебічної підтримки нашої держави з боку нового новозеландського уряду.

Президент високо оцінив чітку підтримку нашої держави з боку Нової Зеландії на міжнародних майданчиках, запровадження санкцій проти Росії, долучення до діяльності Контактної групи у форматі «Рамштайн» та участь у юридично-правових процесах із притягнення держави-агресора до відповідальності.

Під час розмови було обговорено оборонні потреби України з урахуванням актуальної ситуації на фронті, подальшу співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, а також залучення Нової Зеландії до проєктів із відновлення нашої країни.  

Володимир Зеленський поінформував про досягнутий Україною прогрес у відновленні свободи судноплавства в Чорному морі та забезпечення роботи спеціального морського коридору.  

Окрему увагу було приділено питанням реалізації Української формули миру та організації Глобального саміту миру.
 

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