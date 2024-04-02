Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії

Володимир Зеленський подякував Фуміо Кішіді за всебічну підтримку України з боку його уряду та всього японського народу. Станом на березень Японія надала нашій країні понад 12 млрд дол. фінансової підтримки та анонсувала додаткову допомогу на цей рік.

«Дякую, що кожним своїм рішенням, кожним своїм словом демонструєте стійку й непохитну підтримку українського народу. Дякую, що допомагаєте нам відстоювати незалежність у боротьбі проти російського терору», – сказав Глава держави.

Президент України також відзначив особисту роль Фуміо Кішіди у проведенні японсько-української конференції в Токіо в лютому поточного року. На ній підписали понад 50 двосторонніх угод. Лідери домовилися сприяти їх якнайшвидшій реалізації.

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, зокрема про російський повітряний терор. З початку року Росія випустила по Україні майже тисячу ракет, близько 2800 «шахедів» і майже 7000 керованих авіабомб.

Глава держави наголосив на тому, що важливо посилювати санкційний тиск на Росію та створити механізм конфіскації заморожених російських активів. Президент відзначив запровадження Японією вже 23-го пакета санкцій проти Росії за війну.

«Це гарний приклад для інших міжнародних партнерів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент поінформував про потреби України в нелетальному обладнанні, зокрема щодо спеціальної техніки для облаштування фортифікацій, розмінування та медичної евакуації.

Володимир Зеленський і Фуміо Кішіда обговорили стан підготовки двосторонньої безпекової угоди за підсумками трьох раундів переговорів.