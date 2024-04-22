Президент України провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Глава держави подякував за виділення найбільшого на цей момент пакета оборонної підтримки від Сполученого Королівства обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, який містить найнеобхідніше для України озброєння: Storm Shadow і ракети інших типів, сотні одиниць бронетехніки та плавзасобів, боєприпаси.

«Вдячний Великій Британії за прояв такої рішучої підтримки, а також за готовність і надалі розвивати оборонну співпрацю, особливо з акцентом на ППО, морських та далекобійних спроможностях», – наголосив Президент.

Лідери також обговорили необхідність створення дієвої моделі конфіскації російських активів.

Особливу увагу співрозмовники приділили очікуванням від інавгураційного Саміту миру у Швейцарії та четвертого саміту Європейської політичної спільноти, який відбудеться цього разу у Великій Британії.