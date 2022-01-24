Президент України провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глави держав позитивно відзначили нещодавню зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проектів українсько-азербайджанської співпраці.

«Наші команди вже працюють над спільними проектами на виконання домовленостей, досягнутих нами в Києві. Твердо рухаємося вперед», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував Президенту Азербайджану за висловлену підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Ільхам Алієв привітав Володимира Зеленського з днем народження.