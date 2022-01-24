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Звернення Президента України за результатами засідання РНБО
Звернення Президента України за результатами засідання РНБО

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану

25 січня 2022 року - 15:03

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим.

Глави держав позитивно відзначили нещодавню зустріч у Києві та обговорили актуальні питання порядку денного в контексті розвитку конкретних проектів українсько-азербайджанської співпраці.

«Наші команди вже працюють над спільними проектами на виконання домовленостей, досягнутих нами в Києві. Твердо рухаємося вперед», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України подякував Президенту Азербайджану за висловлену підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. 

Ільхам Алієв привітав Володимира Зеленського з днем народження.

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