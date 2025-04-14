Президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб обмінятися баченням щодо розвитку ситуації та узгодити спільні наступні кроки.

Глава держави поінформував про стан справ на полі бою та потребу в зміцненні української протиповітряної оборони. Він наголосив, що справедливого та сталого миру можна досягти лише завдяки посиленню України оборонними пакетами та подальшому тиску на Росію, зокрема санкційному.

Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили відносини зі Сполученими Штатами Америки й відкидання Росією американської пропозиції щодо безумовного припинення вогню.

Лідери також узгодили спільні наступні кроки та контакти з партнерами.

Президент України подякував Президенту Фінляндії за підтримку, поради й готовність докладати зусилля заради наближення достойного миру.