Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня.
11 листопада 2019 року - 13:31
5 грудня 2019 року - 22:24
5 грудня 2019 року - 11:37
5 грудня 2019 року - 11:22
5 грудня 2019 року - 10:05
5 грудня 2019 року - 22:24
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.
Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня.