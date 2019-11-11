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Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

5 грудня 2019 року - 22:24

Володимир Зеленський: Волонтери – безпосередні учасники розбудови української армії

5 грудня 2019 року - 11:37

Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом держави – Президент

5 грудня 2019 року - 11:22

Володимир Зеленський призначив Наталію Пушкарьову уповноваженим Президента з питань волонтерської діяльності

5 грудня 2019 року - 10:05

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Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція
Зустріч Президента України з Прем’єр-міністром Королівства Швеція

4 грудня 2019 року - 11:40

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

5 грудня 2019 року - 22:24

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у Нормандському форматі 9 грудня.

 

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