Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глава Української держави побажав Президенту Франції якнайшвидшого одужання від коронавірусної хвороби та відновлення сил, а також привітав його з днем народження, який Еммануель Макрон відзначав напередодні.

Володимир Зеленський порушив питання щодо сприяння з боку Франції в отриманні Україною ліцензованої вакцини проти COVID-19 якісного виробництва. Лідери домовилися про подальшу координацію зусиль щодо солідарного розподілу сертифікованої вакцини.

«Дякую вам за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби», – сказав Президент України.

Значну увагу під час розмови було присвячено питанню досягнення миру на Донбасі. Володимир Зеленський поінформував Президента Франції про актуальні зусилля, яких докладає українська сторона для досягнення стійкого миру.

Еммануель Макрон запевнив, що Франція продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для просування в мирному процесі. При цьому французький лідер наголосив на важливості дотримання сторонами домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в межах Нормандського формату. Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна виконала всі домовленості лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих минулого року в Парижі.

«Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та наших мирних ініціатив», – зазначив Глава Української держави.

Еммануель Макрон підтвердив намір здійснити офіційний візит в Україну, щойно це дозволить епідемічна ситуація.