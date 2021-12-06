Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Глави держав обговорили безпекову ситуацію навколо України. Володимир Зеленський подякував Франції за своєчасну підтримку нашої держави під час нещодавнього загострення ситуації. Зі свого боку Еммануель Макрон відзначив виважену позицію України на тлі військової ескалації з боку Росії.

Було обговорено безпекову ситуацію на Донбасі. Окрему увагу лідери приділили питанням розблокування переговорного процесу в Нормандському форматі. Президент України відзначив готовність нашої держави продовжити активну роботу в межах «Нормандської четвірки».

Сторони наголосили на необхідності відновлення ефективної роботи Тристоронньої контактної групи. Президент Франції висловив підтримку важливих ініціатив України в ТКГ щодо повернення до повноцінного режиму припинення вогню, звільнення незаконно утримуваних осіб та відкриття КПВВ.

Крім того, сторони обговорили питання європейської енергетичної безпеки, зокрема негативного впливу проекту «Північний потік – 2». Володимир Зеленський зазначив, що цей проект становить особливу загрозу для енергетичної безпеки європейських держав. Обидва президенти наголосили на важливості диверсифікації постачання енергоносіїв до Європи, зокрема за рахунок скрапленого природного газу.

Еммануель Макрон позитивно оцінив зусилля Володимира Зеленського у впровадженні важливих реформ в Україні та підтвердив готовність французької сторони всіляко сприяти цим зусиллям.

Лідери домовилися продовжити обговорення вказаних питань під час зустрічі у Брюсселі 15 грудня цього року.