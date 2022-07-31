Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

У межах постійного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Предметні перемовини тривали півтори години.

Глава Української держави відзначив важливу роль Парижа й особисто Еммануеля Макрона в ухваленні під час головування Франції в ЄС історичного рішення щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Володимир Зеленський також висловив подяку за участь першої леді Франції Бріжит Макрон у другому київському Саміті перших леді та джентльменів 23 липня 2022 року.

Президент України поінформував лідера Франції про перебіг протидії російській агресії та ситуацію на полі бою.

«Ми ведемо війну проти справжньої держави-терориста. Сплановане цинічне знищення Росією українських військовополонених в Оленівці – свідчення цього», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Франції за рішуче засудження цього злочину проти людяності та готовність сприяти притягненню винних до відповідальності.

Лідери держав предметно обговорили безпекову співпрацю. Президент України відзначив ухвалені Францією рішення щодо постачання нового сучасного озброєння, а також надану оборонну допомогу. Сторони домовилися координувати подальші дії з надання Україні безпекової допомоги як Францією, так і іншими міжнародними партнерами, зокрема щодо задоволення першочергових потреб українських захисників у сучасному озброєнні.

Окремо було обговорено важливе питання макрофінансової підтримки нашої держави та вагому роль Французької Республіки в цьому процесі.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон торкнулися проблематики воєнних злочинів, що їх РФ продовжує скоювати в Україні.

«Усі винні мають бути покарані. Це наша принципова позиція», – наголосив Президент України.

Глава Української держави висловив подяку французькій стороні за практичний внесок у зусилля щодо боротьби з безкарністю Росії, а саме – направлення до України групи медиків і жандармів для встановлення фактів злочинів, скоєних російським агресором. У цьому зв’язку було обговорено питання продовження роботи вказаної групи.

Значну увагу приділили участі Франції у повоєнній відбудові України, зокрема долученню до реалізації Fast Recovery Plan. Володимир Зеленський відзначив важливість готовності Франції взяти участь у відбудові окремого регіону України.

Особливе місце у розмові посіла тема глобальної продовольчої безпеки. Співрозмовники привітали ініціативу з перевезення українського зерна й наголосили на необхідності її неухильної реалізації. Було також обговорено практичні аспекти нарощування експорту українського збіжжя іншими логістичними шляхами.

Президент Франції детально поінформував про підсумки свого турне країнами Африки, одним із результатів якого стало розширення антивоєнної коаліції та консолідація міжнародної підтримки України в умовах повномасштабної агресії проти нашої держави з боку Росії.

Володимир Зеленський запросив Еммануеля Макрона взяти участь в онлайн-саміті міжнародної Кримської платформи 23 серпня поточного року.