Президент України провів телефонну розмову з Президентом Франції

У межах регулярного діалогу Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Глави держав предметно обговорили нову хвилю ракетного терору з боку Росії та безпекову ситуацію на лінії фронту.

Володимир Зеленський закликав до рішучих дій міжнародної спільноти у відповідь на терористичні атаки РФ. Президент України відзначив нагальність створення повітряного щита над нашою країною з метою захисту критичної інфраструктури та цивільних від російських ракетних атак. Сторони обговорили подальшу військову підтримку України з боку Франції, зокрема надання систем протиповітряної оборони.

Окрему увагу було приділено питанням продовольчої безпеки та ситуації навколо реалізації зернової ініціативи після одностороннього виходу з неї Росії.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова й надалі брати участь у реалізації зернових домовленостей спільно з ООН та Туреччиною.

«Продовження ініціативи критично необхідне. Вона – важливий елемент глобальної продовольчої безпеки», – наголосив Глава Української держави.

Відбувся також обмін думками щодо ситуації на Запорізькій АЕС та ядерного шантажу з боку РФ, що триває. Володимир Зеленський наголосив, що російські звинувачення України в нібито підготовці до застосування «брудної бомби» є черговим елементом ядерного шантажу з боку Росії. Він повідомив, що на запрошення української сторони експерти МАГАТЕ відвідали мирні об’єкти в Україні й мали змогу пересвідчитися в бездоказовості звинувачень РФ.

Окрему увагу під час розмови було приділено залученню Франції до відбудови нашої країни, зокрема до відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених унаслідок нещодавніх атак Росії. Глави держав узгодили проведення в грудні в Парижі в координації з міжнародними партнерами конференції з питань відновлення України, якій передуватиме окремий захід, спрямований на мобілізацію французьких компаній для підтримки нашої держави.