Президент України провів телефонну розмову з Президентом Греції

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Грецької Республіки Катеріною Сакелларопулу.

Сторони детально обговорили боротьбу з коронавірусною інфекцією та можливості для забезпечення України сертифікованою вакциною. Попри нескладний перебіг епідемії, Греція однак змушена запровадити жорсткіший карантин, під час якого будуть зачинені магазини та розважальні заклади. Президент України побажав здоров’я грецькому народу. Володимир Зеленський та Катеріна Сакелларопулу погодилися, що важливим питанням у цьому контексті є солідарний розподіл сертифікованої вакцини у світі. На прохання Глави Української держави Катеріна Сакелларопулу зазначила, що Греція сприятиме пришвидшенню отримання вакцини Україною.

Лідери відзначили суттєвий потенціал для розвитку торговельно-економічної співпраці між Україною та Грецією, зокрема у сферах сільського господарства, космічній галузі та суднобудуванні.

«Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо відновити динаміку нашої торгівлі. Сподіваюся, що чергове засідання міжурядової комісії відбудеться якнайшвидше», – наголосив Володимир Зеленський.

Докладніше лідери зупинилися на обговоренні туристичних можливостей двох країн та збільшенні туристичних потоків після закінчення пандемії.

«Греція – один з найулюбленіших туристичних напрямків для українців. Будемо раді спрощенню міжнародного туризму», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський подякував за підтримку з боку Греції в питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України. Він розповів про ключові пріоритети нашої держави у співпраці з ЄС та подальшому посиленні співробітництва України з НАТО у статусі партнера з розширеними можливостями.

Катеріна Сакелларопулу наголосила, що Греція завжди підтримувала й підтримуватиме європейські прагнення України та поглиблення асоціації з Євросоюзом у всіх сферах.

Глава Української держави також висловив подяку за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а Президент Грецької Республіки зазначила, що цінує прогрес у реформах в Україні під керівництвом Володимира Зеленського.

Президент України зауважив, що цей рік є особливим для нашої держави та Греції – Україна відзначатиме 30-ту річницю незалежності, а Греція – 200-річчя Грецької революції, історія якої тісно пов’язана з українською Одесою, де була заснована грецька національно-визвольна організація «Філікі Етерія».

Володимир Зеленський запросив Президента Греції взяти участь у заходах з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України, а також долучитися до саміту «Кримської платформи». Було обговорено можливість проведення спільних заходів в Україні у контексті відзначення 200-річчя Грецької революції.