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Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей
Звернення Президента України Володимира Зеленського до громадян: Відрізняйте чутки й фейки від реального стану речей

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі

10 лютого 2022 року - 20:36

Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.

Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі. 

Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія. 

Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.

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