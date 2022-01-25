Президент України провів телефонну розмову з Президентом Польщі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.
Глава Української держави подякував за конкретну підтримку з боку Польщі у зміцненні обороноздатності та стійкості України.
Володимир Зеленський наголосив на важливій ролі польського головування в ОБСЄ з погляду забезпечення мирного врегулювання на Донбасі та регіональної безпеки у Європі.
Сторони обговорили подальшу співпрацю в межах нового регіонального формату Україна – Польща – Велика Британія.
Співрозмовники також приділили увагу шляхам реалізації основних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави – курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО.
Лідери України й Польщі позитивно відзначили досягнення домовленостей щодо дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень.