Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Корея

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Корея Мун Чже Ін під час телефонної розмови обговорили питання поточної ситуації та глобальної і регіональної протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

«Бажаю витримки та сил усім громадянам Республіки Корея, особливо тим, хто постраждав і втратив близьких унаслідок поширення пандемії коронавірусу. Бажаю якнайшвидшого одужання усім хворим», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави високо оцінив досвід та ефективність заходів, яких вживає Республіка Корея задля стримування пандемії.

Володимир Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній у питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

«Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тисяч ПЛР-тестів. Їх уже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні», – наголосив Президент України.

Також обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Окрему увагу лідери держав приділили питанням подальшого розвитку торговельно-економічної взаємодії, а також висловили задоволення зростанням товарообігу між країнами попри негативні наслідки пандемії для світової економіки.

«COVID-19 не має знищити систему міжнародної торгівлі та економічні зв’язки, що існують. Україна – надійний партнер. Сподіваюся на подальший розвиток економічних зв’язків та залучення інвестицій південнокорейських компаній», – сказав Володимир Зеленський.

Співрозмовники відзначили успішний досвід реалізації корейських інвестиційних проектів в Україні, зокрема в агропромисловій сфері.

Обговорювалися також питання запровадження взаємного безвізового режиму між обома країнами, що сприятиме розвитку міжлюдських контактів.

Глави держав домовилися активізувати політичний діалог та здійснити обмін візитами після завершення пандемії.