Президент України провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Глави держав обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу та мінімізацію впливу пандемії на громадян України та Польщі. У цьому контексті Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за надану практичну допомогу польської сторони.

«Ще раз підтверджую готовність України долучитися до реалізації запропонованого вами плану міжнародної співпраці після завершення пандемії коронавірусу. Бажаю швидкого одужання всім полякам, які проходять через випробування коронавірусною хворобою», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі та зусиллями, яких вживає Україна для забезпечення сталого миру. Володимир Зеленський висловив подяку офіційній Варшаві та особисто Анджею Дуді за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

«Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн «Нормандської четвірки» в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн «Нормандської четвірки» відбудеться незабаром», – зазначив Володимир Зеленський.

Співрозмовники погодилися з важливістю підтримки традиційно високої динаміки двостороннього політичного діалогу. Анджей Дуда з вдячністю прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом у жовтні цього року.

Президент України порушив питання історичної пам’яті, а саме – внесення до реєстру військових поховань та відновлення легальної української могили на горі Монастир біля с. Верхрати. Президент Польщі зауважив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного.

Президенти України та Польщі також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі. Глава Української держави наголосив на спільності підходів України та Європейського Союзу в оцінках внутрішньополітичної кризи в сусідній країні.