Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Президента Трампа з успіхом та угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив. Це сильний результат, і якщо вдається зупинити війну в цьому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, зокрема й ця російська війна.

Володимир Зеленський поінформував Дональда Трампа про російські удари по енергетичній інфраструктурі та подякував за готовність підтримати Україну.

Лідери обговорили можливості підвищити безпеку через посилення української ППО і домовленості, які готуються щодо цього питання. Є хороші варіанти. Глава держави наголосив, що потрібна готовність росіян брати участь у реальній дипломатії, яку можна забезпечити завдяки силі.