Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента
10 жовтня 2025 року - 21:35

ностанні новини

Україна синхронізувала санкції з Японією та запровадила обмежувальні заходи проти осіб і підприємств, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій

11 жовтня 2025 року - 17:07

Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

11 жовтня 2025 року - 16:49

Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв

11 жовтня 2025 року - 12:14

Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили російські наміри та спільну можливість захищатись і захиститися

10 жовтня 2025 року - 21:46

фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та передав нагороди рідним загиблих Героїв
11 жовтня 2025 року - 12:16

11 жовтня 2025 року - 16:49

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Президента Трампа з успіхом та угодою для Близького Сходу, яку він реально забезпечив. Це сильний результат, і якщо вдається зупинити війну в цьому регіоні, точно інші війни можуть бути зупинені, зокрема й ця російська війна.

Володимир Зеленський поінформував Дональда Трампа про російські удари по енергетичній інфраструктурі та подякував за готовність підтримати Україну.

Лідери обговорили можливості підвищити безпеку через посилення української ППО і домовленості, які готуються щодо цього питання. Є хороші варіанти. Глава держави наголосив, що потрібна готовність росіян брати участь у реальній дипломатії, яку можна забезпечити завдяки силі.

