Президент України провів телефонну розмову з Президентом США та привітав американців із Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Президента США та всіх американців з Днем незалежності.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від “джавелінів” і “петріотів” до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови обговорили поточну ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля. Президент зауважив, що є реальна перспектива завершити цю війну і рішучість США має ключове значення. Лідери домовилися продовжити це обговорення під час саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Президент побажав американцям подальшого процвітання та успіхів у всьому.