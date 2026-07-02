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Президент України провів телефонну розмову з Президентом США та привітав американців із Днем незалежності

4 липня 2026 року - 22:49

Президент України провів телефонну розмову з Президентом США та привітав американців із Днем незалежності

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Президента США та всіх американців з Днем незалежності.

«Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від “джавелінів” і “петріотів” до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час розмови обговорили поточну ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля. Президент зауважив, що є реальна перспектива завершити цю війну і рішучість США має ключове значення. Лідери домовилися продовжити це обговорення під час саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі.

Президент побажав американцям подальшого процвітання та успіхів у всьому.

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