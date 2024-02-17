Президент України провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом

На полях Мюнхенської конференції з питань безпеки Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Джозефом Байденом.

Лідери обговорили поточну ситуацію на полі бою, зокрема обстановку в районі Авдіївки на Донеччині.

Володимир Зеленський висловив подяку Джозефу Байдену за постійну підтримку України та українців упродовж двох років відсічі повномасштабному російському вторгненню.

Співрозмовники наголосили на важливості якнайшвидшого ухвалення Конгресом США законопроєкту про додаткове фінансування українських Сил оборони.

«Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США», – зауважив Глава Української держави.

Сторони відзначили необхідність того, щоб Росія понесла повну відповідальність за свої агресивні дії.

Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам і кожному американцю за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

«Підтримка України – це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності», – сказав він.