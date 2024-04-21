Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

«Від імені всього українського народу я дякую вам особисто, вашій адміністрації, обом партіям Конгресу та всьому американському народу за рішення, яке, безумовно, наближає нашу спільну перемогу. Очікуємо на швидке завершення цього процесу в Сенаті», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та сьогоднішню атаку на Харків, унаслідок якої знищена телевежа.

«Це вкотре підкреслило критичну потребу України в системах ППО, які мають надійно захистити українські міста й села», – акцентував Президент.

Лідери докладно обговорили можливість постачання Україні таких систем, зокрема за участю міжнародних партнерів.

Під час розмови також обговорили спільне оборонне виробництво та участь США в авіаційній коаліції. Володимир Зеленський відзначив ефективність використання Україною далекобійної зброї.

«Динамічною є робота Сполучених Штатів над використанням заморожених активів Росії на користь України. Це зменшить фінансове навантаження на США та інших партнерів, а також обмежить ресурси агресора для ведення війни. Ми вдячні за це», – зазначив Глава Української держави.

Сторони обговорили підписання безпекової угоди зі США, підготовку інавгураційного саміту миру та ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні в липні 2024 року.