Президент України провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп привітали нації обох держав із Днем перемоги над нацизмом.

Президенти України та США також привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство між двома державами. Лідери погодилися з важливістю цієї історичної угоди, яка відкриває багато можливостей для України та США.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили подальші зусилля, необхідні для досягнення миру, і конкретні кроки, які можуть бути зроблені в цьому напрямі.

Президент США поцікавився ситуацією на полі бою. Президент України коротко його поінформував.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до негайного 30-денного припинення вогню та очікує на згоду Росії із цією пропозицією. Після цього Україна готова перейти до переговорів у будь-якому форматі. Погодившись на повне й безумовне припинення вогню, Росія повинна продемонструвати свою готовність закінчити війну.

Президент Трамп підтвердив, що хоче завершення війни й готовий допомагати. Він також наголосив на тому, що підтримує припинення вогню.

Лідери України та США погодили наступні контакти.