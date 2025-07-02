Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Президента США й увесь американський народ із Днем незалежності та подякував за всю надану Україні допомогу, яка дає змогу берегти незалежність і життя людей.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили російські удари по цивільних, зокрема наслідки масованого обстрілу цієї ночі, під час якого лише дронів було запущено 539. Детальна увага була приділена обстановці на фронті. Президент США добре поінформований про ситуацію та розуміє все, що відбувається.

Глава держави наголосив на тому, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту українців, для збереження життів. Лідери обговорили додаткове практичне посилення ППО та домовилися працювати над збільшенням захисту неба, а також про відповідну зустріч української та американської команд уже найближчим часом.

Президенти приділили особливу увагу спроможностям української оборонної промисловості та перспективам спільного виробництва. Володимир Зеленський зауважив, що наша держава готова до прямих проєктів зі США, передусім щодо дронів і відповідних технологій. Зокрема, лідери обговорили взаємні закупівлі та інвестиції.

Президенти також обмінялися думками щодо дипломатичних зусиль і спільної роботи України зі Сполученими Штатами та іншими партнерами. Глава держави вкотре підтвердив, що Україна підтримує американські пропозиції для відновлення сталого та гідного миру.