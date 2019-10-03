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Звернення Президента України Володимира Зеленського
Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

6 листопада 2019 року - 20:37

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час розмови було обговорено стан підготовки до проведення у Києві чергового засідання Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України та Туреччини.

Глави держав відзначили обопільну налаштованість на подальше посилення співпраці в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

Співрозмовники погодилися з важливістю активізації переговорного процесу щодо підготовки до укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Володимир Зеленський привітав участь турецьких компаній у виставці «Зброя та безпека-2019», відзначивши важливість співпраці з Туреччиною у контексті посилення обороноздатності нашої держави.

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган наголосив на незмінності підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України. Він також привітав кроки Глави Української держави щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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