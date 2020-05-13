Президент України провів телефонну розмову з Президентом Туреччини

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. Глави держав обговорили ситуацію у світі довкола пандемії коронавірусу, а також заходи щодо подолання цієї недуги та мінімізації її наслідків для суспільства й економік двох держав.

Реджеп Таїп Ердоган поцікавився станом здоров’я першої леді України, переказав їй вітання та побажав якнайшвидшого одужання.

Володимир Зеленський подякував турецькому народові та особисто Президенту Турецької Республіки за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19. Беручи до уваги традиційно високий рівень взаємодії та контактів між двома країнами, співрозмовники погодилися з необхідністю якнайшвидшого відновлення авіаційного сполучення по мірі послаблення карантинних заходів. Лідери наголосили, що розглядають 1 липня як дату відновлення авіасполучення між Україною й Туреччиною.

«Знаю, що деякі авіакомпанії хочуть відновити свої рейси – це дасть поштовх для поступового відновлення туристичної галузі», – наголосив Президент України.

Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина зробить усе, щоб українські туристи почувалися комфортно та безпечно.

Лідери держав дали високу оцінку результатам візиту 22 червня цього року до України високопоставленої турецької делегації на чолі зі спеціальним радником та речником Президента Туреччини Ібрагімом Калином. Перелік питань, досягнуті домовленості та рівень взаєморозуміння сторін укотре підтвердили стратегічний характер взаємин між Україною й Турецькою Республікою.

Президент України високо оцінив увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму, а також практичні кроки з реалізації домовленостей щодо будівництва на Херсонщині житла для 500 сімей внутрішньо переміщених осіб з АР Крим.

«За моїм дорученням наш уряд опрацьовує текст українсько-турецького міжурядового меморандуму, який визначатиме технічні питання будівництва», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави подякував за незмінну позицію Туреччини щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, захист прав кримськотатарського народу, а також налаштованість і надалі поглиблювати стратегічне партнерство між двома державами на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес.

У контексті реалізації домовленостей восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною й Туреччиною, яке відбулося 3 лютого в Києві, глави держав погодилися вжити додаткових заходів для фіналізації переговорів стосовно укладення Угоди про вільну торгівлю, а також посилити роботу низки галузевих двосторонніх механізмів.