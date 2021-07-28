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Президент України провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки

22 серпня 2021 року - 20:18

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, яка відбулася за ініціативою турецької сторони.

Лідер Туреччини привітав Україну та український народ з 30-ю річницею незалежності, а також подякував за участь українських літаків, гелікоптерів та рятувальників у ліквідації наслідків стихійних пожеж у Туреччині.

Володимир Зеленський ще раз висловив щирі співчуття турецькому народу у зв’язку з численними жертвами внаслідок повеней та лісових пожеж.

«Україна завжди готова допомогти дружньому народу Туреччини», – наголосив Глава Української держави.

Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина з перших днів ініціювання Кримської платформи підтримувала й надалі підтримуватиме її роботу. Він також повідомив, що Турецьку Республіку на установчому саміті ініціативи представить міністр закордонних справ.

«Переконаний, що Кримська платформа стане дієвим інструментом у справі звільнення незаконно окупованого Криму», – сказав Президент Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган окремо наголосив, що позиція Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах та невизнання незаконної анексії Криму залишається незмінною та активно просувається на всіх міжнародних майданчиках.

«Дякуємо за вашу солідарність з українським народом та таку чітку й послідовну позицію. Вона вкрай важлива для нас. Особливо сьогодні, напередодні запуску Кримської платформи», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент України окремо звернувся до лідера Туреччини з проханням надати сприяння у звільненні понад 100 кримських татар, яких незаконно утримує Російська Федерація.

Під час розмови Глава Української держави запросив Президента Туреччини здійснити візит в Україну.

 

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